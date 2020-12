Seltsame Vorstands-Rochade bei Corestate

Der neue CEO kommt doch nicht, dafür ein anderer – und der alte CFO hätte eigentlich gehen sollen, bleibt nun aber doch an Bord: Der Immobilieninvestor Corestate überrascht mit gleich mehreren Personalmeldungen. Zum einen wird der frühere Oddo-Seydler-Banker René Parmantier neuer CEO, zum anderen übernimmt der amtierende Corestate-Chef Lars Schnidrig wieder seinen alten CFO-Posten.

Das Personal-Wirrwarr geht weiter zurück: Schnidrig war bisher CEO und Finanzvorstand in Personalunion, kündigte im Oktober aber an, dass er Corestate auf eigenen Wunsch hin verlassen will. Dabei wurde er eigentlich 2019 für vier Jahre zum Vorstandsvorsitzenden berufen.