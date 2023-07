Straumann findet neue CFO bei Kraft Heinz

Der Schweizer Medizintechniker Straumann hat nach siebenmonatiger Vakanz eine neue Finanzchefin gefunden: Yang Xu wird Mitte August in die Geschäftsführung des Zahnmedizinkonzerns aufgenommen und tritt damit die Nachfolge des langjährigen CFO Peter Hackel an.

Yang Xu steigt zur CFO auf

Yang Xu kommt vom börsennotierten Lebensmittelunternehmen The Kraft Heinz Company, wo sie zuletzt als Teil des Executive Committee die Positionen als Head of Corporate Development und Global Treasurer bekleidete. Seit mehr als 20 Jahren ist sie in verschiedenen Positionen in den Bereichen Finanzen, Strategie, Operations und Vertrieb tätig – in Europa, USA und Asien.

Die gebürtige Chinesin begann ihre Karriere 2002 als M&A-Analystin bei General Electric Healthcare in Paris. Ab 2004 war sie bei der Whirlpool Corporation. Dort startete sie im Treasury EMEA und verantwortete während ihrer 14-jährigen Unternehmens-

zugehörigkeit diverse Unternehmensfunktionen, Geschäftsbereiche und Regionen. 2018 wechselte sie schließlich als Vice President Global Treasurer zu Kraft Heinz. Dort war sie zuletzt in Amsterdam tätig.

Interims-CFO Weder verlässt Straumann

In den vergangenen Monaten war der erfahrene Marc-Alain Weder interimistisch für die Finanzentscheidungen von Straumann zuständig. Er kam vom börsennotierten Personaldienstleister Adecco, wo er Group SVP Finance für die Adecco Global Business Unit und Chief Financial Officer für die größte Division der Adecco Group war.

Er führte die Aufgaben des langjährigen CFO Peter Hackel in den vergangenen sieben Monaten fort und wird diese im August an Xu übergeben. Im September soll sein Einsatz bei Straumann beendet sein, teilt das Unternehmen mit.

Straumanns früherer Finanzchef Peter Hackel hatte das Unternehmen Ende Januar 2023 auf eigenen Wunsch verlassen. Er prägte bei dem Schweizer Medizintechniker unter anderem die ESG-Strategie. Er hatte die Position an der Spitze des Finanzressorts 2015 übernommen.

Straumann erzielt höheren Umsatz

Straumann hat seinen Hauptsitz in Basel und vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern. Nach der Corona-Delle nahm das Unternehmen wieder Fahrt auf: Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,32 Milliarden Schweizer Franken, im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 15,7 Prozent.

Zudem wurde die Marke DrSmile gestärkt, PlusDental und Nihon Implant übernommen. Erst im Mai hat der Zahnmedizinkonzern den Schweizer Medizinproduktehersteller Galvosurge Dental gekauft. Damit erweitert das Unternehmen sein Angebot um ein Gerät zur Reinigung von Zahnimplantaten.