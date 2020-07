Nachfrage nach Finanzfachkräften durch Corona eingebrochen

Auf den zweiten Blick zeigt sich allerdings ein differenzierteres Bild. Längst nicht alle Funktionen in den Finanzabteilungen waren von dem Rückgang betroffen. Treasury-Experten, aber auch Controller mit Digitalisierungs-Expertise sowie Risikomanager waren auch in den Krisenwochen nach wie vor gefragt. „Das sind Bereiche, die in der Krise sehr gefordert sind. Hier wurden in der Tendenz sogar mehr Stellen ausgeschrieben“, berichtet Erich Schwinghammer, Senior-Abteilungsleiter Permanent im Bereich Corporate Finance bei Hays.



Deutlich härter traf es dagegen Buchhalter, Compliance- und Tax-Manager: Für sie wurden besonders wenig Stellen ausgeschrieben. „Das sind Positionen, die in der Coronakrise – zumindest vorübergehend – für Unternehmen nicht so essentiell waren“, ordnet Schwinghammer ein.