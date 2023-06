M&A-Deals: Daimler, Talanx, EnBW

Daimler und Toyota legen Lkw-Geschäft zusammen

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will eng mit dem asiatischen Konkurrenten Toyota Motor Corporation zusammenarbeiten. Zusammen mit ihren jeweiligen Konzerngesellschaften Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation und Hino haben beide Konzerne eine rechtlich nicht bindende Absichtserklärung geschlossen.

Die Geschäftsaktivitäten von Mitsubishi und Hino sollen in einer Holdinggesellschaft gebündelt werden. Die neue Gesellschaft wird Zugang zu Daimlers Technologie für schwere Nutzfahrzeuge haben und soll an der Börse von Tokio notiert sein. Die Beteiligungen von Daimler und Toyota an der neuen Gesellschaft werden gleich hoch sein, externe Aktionäre werden einen nicht näher definierten „erheblichen“ Anteil halten.

Außerdem haben die beiden Autokonzerne vereinbart, das globale Kooperationspotenzial zu untersuchen, um die Entwicklung und Produktion von emissionsfreien Technologien zu beschleunigen, einschließlich des Bereichs Wasserstoff.

Die Verträge sollen im ersten Quartal des Jahres 2024 unterzeichnet werden, so dass der Deal bis Ende 2024 in trockenen Tüchern ist. Die Schwaben gehen davon aus, dass das fusionierte Unternehmen im eigenen Konzern nicht mehr konsolidiert wird. Die Absichtserklärung zwischen den Konzernen ist nicht bindend. Finanzielle Details nannte Daimler Truck noch nicht.