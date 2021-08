Adidas bekommt guten Preis für Reebok

Durchbruch für Adidas: Nachdem die Herzogenauracher Reebok schon im Februar ins Schaufenster gestellt haben, haben sie jetzt einen Käufer gefunden. Das US-Unternehmen Authentic Brands übernimmt den Sportartikelhersteller. Das teilte Adidas am gestrigen Donnerstagabend mit.



Nach langer Käufersuche sind die erzielten Konditionen für Adidas ein großer Erfolg. Das US-Unternehmen legt für Reebok bis zu 2,1 Milliarden Euro auf den Tisch. Zuletzt hatte das fränkische Unternehmen die Tochter noch auf einen Buchwert von 757 Millionen Euro heruntergeschrieben. Im Markt wurde daraufhin über einen Kaufpreis von 1 Milliarde Euro spekuliert. Der Deal soll im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden und unterliegt noch den üblichen Vollzugsbedingungen. Neben Authentic Brands soll am Ende des M&A-Prozesses verschiedenen Medienberichten zufolge auch der Outdoor-Ausrüster Wolverine noch mitgeboten haben.



Der Großteil des Kaufpreis will Authentic Brands in bar bezahlen – wenn auch nicht alles sofort. Ein Teil hängt von einer Earn-out-Regelung ab und wird später gezahlt. Wie hoch der Earn-out-Anteil genau ist und wann dieser fließen soll, wollte Adidas auf FINANCE-Anfrage hin nicht mitteilen. Der Dax-Konzern will einen großen Teil des direkten Barerlöses über eine Sonderdividende oder einen Aktienrückkauf an seine Aktionäre ausschütten. Deren Freude ist groß, der der Kurs legt am heutigen Freitag um rund 2 Prozent auf 318 Euro zu.