Adidas stellt Reebok ins Schaufenster

An Reebok – einer halbwegs bekannten Marke, die aber schlecht gemanaged wurde – könnten jedoch gerade aufgrund des Bekanntheitsgrads und des Verbesserungspotentials eine Reihe von potentiellen Käufern Interesse zeigen. Als Käufer kommen vor allem zwei Gruppen in Frage.



Da wären zum einen Private-Equity-Investoren wie Triton, Permira oder Advent, die mit frischen finanziellen Mitteln und Management-Skills den Hebel bei Reebok umlegen könnten. All diese Häuser verfügen bereits über Erfahrungen mit anderen Investments aus der Mode- und Sportartikelbranche. Finanzinvestoren hätten bei Reebok freie Hand, was die neue Strategie betrifft und könnten der ehemaligen Aerobic-Marke wieder einen klaren, modernen Fokus verpassen.



Auch für Sport-Holdings wie die finnische Amer Group, die US-Bekleidungsfirma VF Corporation oder die chinesischen Firmen Anta Sports und Li Ning könnte eine Reebok-Übernahme vor allem mit Blick auf Synergien zum eigenen Geschäft sinnvoll sein. Insbesondere chinesische Strategen könnten an einem Deal mit Reebok interessiert sein, weil er ihnen den ersehnten Einstieg in den US-Markt eröffnen könnte, wo Reebok stark etabliert ist.



Neben den üblichen Verdächtigen aus den Kreisen der Strategen und der Finanzinvestoren haben sich aber auch kuriose Kaufinteressenten ins Gespräch gebracht. Dazu zählen verschiedene Rapper und die Basketballlegende Shaquille O’Neal.



