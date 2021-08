Der Markt für Luxusuhren ist umkämpft und gilt als Milliardenmarkt. Allerdings gerieten Online-Marktplätze wie Chrono24 in der Vergangenheit in die Kritik, weil sie die Angebote nur vermitteln, nicht aber jedes Mal selbst prüfen und als echt zertifizieren. Diesen Kritikpunkt will Chrono24 nach FINANCE-Informationen mit den frisch eingeworbenen Mitteln adressieren: Das Geld soll in Sicherheitsanwendungen fließen. So sollen Zertifikate, Garantien und Versicherungen den Käuferschutz verbessern.



Chrono24 wurde 2003 im baden-württembergischen Karlsruhe gegründet und hat 400 Mitarbeiter, die auch in Niederlassungen unter anderem in Karlsruhe, Berlin, New York und Hongkong tätig sind. Nach eigenen Angaben hat Chrono24 mit mehr als 3.000 Händlern vertriebliche Partnerschaften aufgebaut.



