Covestro wagt Milliardendeal in der Coronakrise

Covestro macht seine Ankündigung wahr und kauft im großen Stil zu: Der Chemiekonzern übernimmt die Sparte „Resins & Functional Materials“ (RFM) vom niederländischen Konkurrenten DSM. Dafür legen die Leverkusener 1,6 Milliarden Euro auf den Tisch, wie der Dax-Konzern am Mittwoch bekanntgab. Eingegliedert wird der Bereich in das Covestro-Segment Coatings, Adhesives, Specialties (CAS).



„Die Übernahme ist sowohl strategisch als auch finanziell eine ideale Gelegenheit. Damit können wir unsere langfristige Wachstumsstrategie zu besonders attraktiven Konditionen und mit klaren Synergien vorantreiben“, kommentiert CFO Thomas Toepfer den Deal. Bereits im Januar kündigte CEO Markus Steilemann an, dass Covestro mit Zukäufen die Abhängigkeit von der kriselnden Autoindustrie verringern will. Ins Visier rückten dabei die Bereiche Lacke, Klebstoffe und Thermoplaste, wie er in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ sagte.



Mit der Übernahme von RFM ist dies nun gelungen. RFM ist spezialisiert auf nachhaltige Beschichtungsharze. Eingegliedert wird der Bereich in das kleinste Segment von Covestro, Coatings, Adhesives, Specialties (CAS). Der Deal soll Covestro zu einem großen Player auf dem Markt für nachhaltige Beschichtungsharze machen.