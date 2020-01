Was geht am M&A-Markt, Covestro?

Um Investmentgrade-Rating und Kriegskasse besser miteinander in Einklang zu bringen, könnte Covestro zur Finanzierung von Zukäufen auch Randbereiche veräußern. Damit würden die Leverkusener dem Trend in der Chemiebranche folgen, sich vom Massengeschäft zu trennen und sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren – zum Beispiel mit der Übernahme von margenstarken Spezialchemieanbietern. Weil sich gerade aber viele Chemiekonzerne von Basisgeschäften trennen und dort darüber hinaus auch noch die Erträge unter Druck stehen, sind die Bewertungen am M&A-Markt für diese Assets gedämpft.



Welche Bereiche könnten auf der Verkaufsliste von Covestro landen? Dafür geeignet könnte das Polycarbonatplattengeschäft sein. Die Geschäftsfelder in Indien, Nordamerika und zuletzt Europa hat Covestro bereits verkauft. Langfristig will der Konzern auch noch den Rest veräußern, wie er in einer Pressemitteilung aus dem vergangenen September selbst ankündigte.



In dem gesamten Polycarbonatbereich wird Covestro in diesem Jahr nach Schätzung der Berenberg Bank ein Ebitda von 304 Millionen Euro einfahren. Bewertet werden ähnliche Unternehmen derzeit mit Multiples im Bereich von 8x Ebitda. Wie viel die Covestro-Sparte am Ende tatsächlich wert wäre, ist schwer abzuschätzen. Aber klar ist: Eine vollständige Trennung von den Polycarbonatgeschäften würde den Spielraum für Zukäufe an anderer Stelle erheblich vergrößern.



Spezialchemieanbieter aus den von Steilemann benannten Nischen – Lacke, Klebstoffe und Thermoplaste – sind aber wesentlich höher bewertet als Polycarbonatgeschäfte. Ein von FINANCE befragter M&A-Berater, der namentlich nicht genannt werden möchte, schätzt, dass Covestro dort mit Kaufpreis-Multiples von rund 13x Ebitda rechnen müsse. Ein konsequenter Austausch von schwachen bestehenden gegen attraktive neue Geschäftsfelder würde Covestro nennenswert an Größe kosten. Die 2018 verzeichneten 14,6 Milliarden Euro Umsatz dürften dann für recht lange Zeit erst einmal in die Ferne rücken.