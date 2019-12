Fresenius investiert erneut in Kolumbien

Im September sicherte sich Quirónsalud dann zwei weitere private Krankenhäuser in Kolumbien: Die Clínica Las Vegas und die Clínica del Prado liegen beide in der Millionenstadt Medellín und kommen insgesamt auf rund 300 Betten. Das Transaktionsvolumen für diese beiden Kliniken lag ebenfalls bei 50 Millionen Euro. Insgesamt investierte Quirónsalud damit seit Herbst 2018 ein Transaktionsvolumen von rund 400 Millionen Euro in kolumbianische Kliniken.



Ende November steckte Helios zudem rund 40 Millionen Euro in die Übernahme der kolumbianischen Diagnostikfirma Cedimed. Wie groß der Anteil Kolumbiens an den Umsätzen der Kliniksparte künftig sein wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Ein Sprecher sagte auf FINANCE-Anfrage, der Konzern gebe keine detaillierteren Umsatzzahlen auf Länderebene bekannt. Neben Kolumbien ist Quirónsalud auch in Peru aktiv, der Markteintritt dort erfolgte 2017.