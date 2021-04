KKR ist bei Hensoldt auf dem Rückzug

Wer macht das Rennen bei Hensoldt? Der US-Finanzinvestor KKR, der den Analysten von Warburg Research zufolge aktuell noch 68 Prozent an dem Rüstungselektronik-Hersteller hält, will bis zu 21,5 Prozent seiner Anteile verkaufen und hat bereits mehrere Angebote erhalten. Neben Interessenten wie Saab sowie den Rüstungskonzernen Leonardo aus Italien und Indra aus Spanien soll vor allem der französische Konzern Thales den Amerikanern ein „finanziell hochattraktives Angebot“ für die einstige Airbus-Tochter aus Taufkirchen gemacht haben, wie das „Manager Magazin“ einen Beteiligten zitiert. Demnach wolle man Sparten zusammenlegen und so auf lange Sicht die Führung bei Hensoldt übernehmen.



Für KKR ist es ein weiterer Schritt zum Exit: Von dem derzeit noch 68-prozentigen Anteil des Private-Equity-Investors ist bereits der Verkauf einer 25,1-prozentigen Sperrminorität an den Bund vereinbart, wenn auch offenbar noch nicht vollzogen. KKRs Rückzug begann im vergangenen September. Damals hat der Investor den Rüstungselektroniker an die Börse gebracht.