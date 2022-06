M&A-Deals: Deutsche Post, Theo Müller, Metro

Deutsche Post kauft australischen Logistiker Glen Cameron

Die Deutsche Post macht ihre Ankündigung wahr und schlägt am M&A-Markt zu: Über die Einheit DHL Supply Chain kauft der Dax-Konzern die Glen Cameron Group. Die australische Logistikfirma ist auf Straßengüterverkehr und Kontraktlogistik spezialisiert und beschäftigt nach eigenen Angaben über 820 Mitarbeiter in Australien.

Durch die Transaktion entsteht laut der Deutschen Post eines der größten Logistikunternehmen in Australien mit einem Gesamtumsatz von mehr als 1 Milliarde Australische Dollar (umgerechnet rund 670 Millionen Euro). Die Post will dabei vor allem von der Expertise der Australier im Bereich Konsumgüter und Lebensmittel profitieren. Glen Cameron hingegen bekommt durch den Deal Zugriff auf das internationale Netzwerk der Deutschen Post sowie das „globale Speditions-Know-how in der Luft-, See- und Straßenfracht“.