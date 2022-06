Weshalb Stifel die M&A-Beratung Acxit schluckt

Das Schöne an Marktgerüchten ist ja, das an ihnen oft etwas Wahres dran ist. So ist es nun auch bei der Übernahme des Frankfurter M&A-Beratungshauses Acxit Capital Partners durch die US-Investmentbank Stifel Financial, über die bereits gemunkelt wurde. Nun haben die Amerikaner die Übernahmepläne offiziell gemacht. Im Gespräch mit FINANCE erzählen beide Deal-Parteien, was hinter dieser Transaktion steckt und wie die beiden Häuser zusammen im deutschen Corporate-Finance-Geschäft angreifen wollen.