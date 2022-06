M&A-Deals: Packmann, Hometogo, Evotec

Verpackungsspezialist Packmann geht nach UK

Das Wortspiel lässt bereits vermuten, in welcher Branche die Firma Packmann beheimatet ist. Die Eppelheimer gelten als Spezialisten für Schutzverpackungen und bieten ihren Kunden aus dem Konsumgüterbereich und der Industrie Verpackungs- und Logistikdienstleistungen an. Als solcher hat Packmann die Aufmerksamkeit des britischen Logistikriesen Macfarlane auf sich gezogen, deren Strategie den Ausbau des Geschäfts mit Schutzverpackungen in Nordeuropa vorsieht. Die Firmen haben sich auf eine Übernahme geeinigt.

Macfarlane übernimmt 100 Prozent der Anteile an Packmann für einen maximalen Kaufpreis von 8,6 Millionen Euro in bar, einschließlich eines Earn-outs in Höhe von 1,75 Millionen Euro auf der Grundlage vereinbarter Gewinnwachstumsziele über zwei Jahre, wie das UK-Unternehmen nun bekanntgab. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete Packmann einen Umsatz von 12,8 Millionen Euro und einen Vorsteuergewinn von 800.000 Euro und ist damit im Vergleich zur Macfarlane Group, die 21 Millionen Euro Vorsteuergewinn eingefahren hat, der deutlich kleinere Marktteilnehmer.

Dennoch sehen die Briten „erhebliche Chancen“, dass beide Deal-Partner von der jeweiligen Produkt- und Dienstleistungspalette des jeweils anderen profitieren. Der Packmann-Gründer und Geschäftsführer Frank Westermann und der weitere Geschäftsführer Volker Thorn bleiben auch nach der Übernahme im Unternehmen. Eversheds Sutherland (Federführung: Maximilian Findeisen) hat Macfarlane bei deren erstem Deal außerhalb Großbritanniens beraten.