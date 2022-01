Familienunternehmen Schardt geht an Beteiligungsgesellschaft QVM

Die mittelständische Beteiligungsgesellschaft QVM Privatkapital übernimmt den Kindermöbelhersteller Schardt von der Unternehmerfamilie. Die beiden Geschwister Barbara und Philipp Schardt, die das Unternehmen in der vierten Generation führen, bleiben weiterhin Geschäftsführer. Sie haben sich am Unternehmen rückbeteiligt.

Schardt wurde vor über 80 Jahren gegründet und hat seinen Hauptsitz im bayerischen Mitwitz. Das Familienunternehmen produziert Kindermöbel und will das Produktportfolio künftig auf Textilien und Zubehör für die Babyausstattung erweitern. Schardt beschäftigt 80 Mitarbeiter an zwei Standorten in Deutschland. Der Verkaufsprozess wurde von Clearwater International begleitet. Hinter der Hamburger QVM steht eine Gruppe von Privatinvestoren, der Fokus liegt auf Beteiligungen an profitablen Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 75 Millionen Euro.