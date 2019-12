Qiagen-Aktie stürzt nach M&A-Aus ab

Branchenbeobachter gehen davon aus, dass eine Qiagen-Übernahme noch nicht endgültig vom Tisch ist: Berenberg-Analyst Scott Bardo glaubt, dass die Kaufinteressenten nicht so leicht aufgeben würden. Die Vorgehensweise des Konzerns schließe erneute Gespräche in der Zukunft nicht aus, so seine Einschätzung.



Analyst Sven Kürten von der DZ Bank geht sogar noch einen Schritt weiter – er kann sich vorstellen, dass mögliche Interessenten auch ohne Zustimmung der Qiagen-Führung einen erneuten Anlauf wagen könnten. Er gehe davon aus, dass die Bieter weiterhin interessiert seien und im Zweifel auch ohne Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat ein Angebot abgeben könnten, schreibt er am heutigen Freitag in einer ersten Einschätzung.



