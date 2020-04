Rhön-Aktionär B. Braun torpediert Übernahme durch Asklepios

Nach der Promotion in Göttingen beginnt Annette Beller ihre Karriere 1989 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wollert-Elmendorff, zunächst als Prüferin und anschließend als Prüfungsleiterin.



Im Oktober 1995 wechselt sie zu dem Medizintechnikhersteller B. Braun Melsungen in Nordhessen. Sie übernimmt dort die Position als Direktorin des Bereichs Finanzen, Steuern und Rechnungswesen. Zudem wird sie Mitglied der Zentralbereichsleitung für Finanzen und Controlling.



Im April 2011 rückt Beller in den Vorstand auf, zunächst wie bei dem Familienunternehmen üblich als stellvertretendes Mitglied. Sie ist für den Bereich Finanzen, Steuern und Controlling sowie das Ressort Zentrale-Service, was die IT, Logistik, Facility Service und den Einkauf umfasst, zuständig. Ein Jahr später wird Annette Beller zum ordentlichen Vorstandsmitglied und besetzt seitdem den CFO-Posten.