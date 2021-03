Was bedeutet diese Bewertungsspanne für die Rendite von MBB, einer Industrieholding, die zu einem früheren Zeitpunkt unter anderem auch schon den Autozulieferer Aumann erfolgreich an der Börse platzieren konnte? MBB erwarb im Juli 2019 einen Anteil von 60 Prozent der Anteile an Friedrich Vorwerk für gerade einmal 17,67 Millionen Euro. Hinzu kam ein Add-on-Deal: Der Finanzinvestor zahlte 5,26 Millionen Euro für die Übernahme von Bohlen & Doyen, ein Stromtrassen- und Gasspeicher-Unternehmen. Kurios: Beide Unternehmen, die jetzt zusammen mit 14x bis 19x Ebitda bewertet werden sollen, erwarb MBB unter Buchwert – vor nicht einmal zwei Jahren.

Insgesamt investierte MBB also 22,9 Millionen Euro in das Buy-and-Build-Projekt Vorwerk. Selbst wenn sich beim Börsengang nur der Minimalwert ergäbe, hätte MBB seinen Einsatz also schon mehr als verzwanzigfacht. Käme der IPO zum Höchstpreis, würde MBB seinen Einsatz sogar fast verdreißigfachen – und das nicht nur auf dem Papier, sondern nach dem Börsengang wahrscheinlich rund zur Hälfte auch schon realisiert.