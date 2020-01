PE-Midmarket schafft dritten Rekord in Serie

Nachfolge-Deals fluten weiter den Markt

Diese Marktverschiebung geht in weiten Teilen auf die anhaltende Nachfolgewelle zurück, die den Private-Equity-Markt auch im vergangenen Jahr wieder mit weit überdurchschnittlich vielen Deals geflutet hat. Mit zwölf neuen Nachfolge-Lösungen gab es zwar deutlich weniger als im Ausnahmejahr 2018, in dem 19 Gründer oder Inhaber ihr Unternehmen an Private-Equity-Häuser übergaben, aber immer noch nennenswert mehr als in allen Jahren davor. Bemerkenswert dabei: Bezogen auf die Anzahl der Deals, geht 62 Prozent des Marktwachstums der vergangenen zwei Jahre auf Nachfolge-Deals zurück.



Der zweite große Faktor für den starken Marktanstieg ist der boomende Healthcare-Sektor, in dem es im vergangenen Jahr satte neun Mittelstands-Buy-outs gab. Noch nie seit dem Start dieser Analyse vor 15 Jahren wurden in einem Jahr in einer einzelnen Branche dermaßen viele Deals verzeichnet.