PE-Midmarket schrumpft um 30 Prozent

Doch so schlecht, wie diese Zahlen aussehen, war die Entwicklung im deutschen Mittelstands-Private-Equity nicht. Das hat zwei Gründe: Zum einen markierten erst 2018 und dann auch 2019 mit großem Abstand neue Rekordmarken. Davor hatte der Midmarket zehn Jahre gebraucht, um wieder an das vorherige Rekordjahr 2007 anzuknüpfen. Tatsächlich liegen die 2020er-Werte ziemlich genau auf dem Niveau der Jahre 2016 und 2017. So wurde der Coronakrisen-Jahrgang 2020 immer noch zum viertbesten seit Beginn dieser Statistik im Jahr 2004.



Zum anderen ist die Dynamik der Markterholung immens: Allein 26 der 34 verzeichneten Deals 2020 fanden im zweiten Halbjahr statt. Im Vorjahresvergleich wird das Ausmaß dieser Leistung noch nicht transparent – im zweiten Halbjahr 2019 gab es sogar 36 Transaktionen im deutschen Midmarket. Aber abgesehen von 2019 lag die Transaktionstätigkeit des zweiten Halbjahrs 2020 über jedem einzelnen anderen Jahr. „Diese Erholung seit dem Sommer ist bemerkenswert“, findet Torsten Grede, der Chef des langjährigen Marktführers in diesem Segment, der DBAG. „Wir erwarten, dass das auch 2021 so bleiben wird für die von der Pandemie nicht getroffenen Unternehmen.“