Debt-Fonds sind in Deutschland nicht mehr aufzuhalten: Rund 70 Prozent aller Leveraged-Buy-out (LBO)-Finanzierungen im ersten Quartal dieses Jahres entfielen auf die alternativen Finanzierer, hat die Investmentbank GCA Altium ermittelt. Damit bleibt den Banken lediglich ein Marktanteil von 30 Prozent – Tendenz sinkend.



Dass Debt-Fonds in Deutschland bald den gesamten LBO-Markt finanzieren, ist kein völlig unrealistisches Szenario. In Ländern wie den USA oder in Großbritannien wurden Banken schon fast komplett aus diesem Marktsegment herausgedrängt. „Banken spielen im US-Midcap-LBO-Markt keine Rolle mehr“, bringt es Richard Rösener von der Corporate-Finance-Beratung Cubus Partners auf den Punkt. Eine ähnliche Entwicklung sieht er auch auf Deutschland zukommen.



Doch wie sähe die Finanzierungslandschaft in Deutschland aus, wenn Leveraged-Buy-out-Finanzierungen komplett von Debt-Fonds bereitgestellt werden würden? Welche Auswirkungen hätte das auf den Wettbewerb und die Finanzierungskonditionen? Und würden Debt-Fonds an ihre Grenzen stoßen?