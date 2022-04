So investiert Private Equity (richtig) in Fenster

In den allermeisten Fällen liegen Private-Equity-Investoren mit ihren Investment-Hypothesen richtig. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel – wie etwa bei Investitionen in Fenster-Investments. So scheiterte Private Equity in der Vergangenheit immer wieder mit Fenster-Beteiligungen, unter anderem weil die Finanzinvestoren den Investment-Case falsch verstanden haben. Was genau bei den Fenster-Investments schiefgelaufen ist, können Sie hier im ersten Teil der Mini-Serie nochmal nachlesen.

Wie Investments in Fensterhersteller richtig gehen und was dabei grundsätzlich zu beachten ist, berichten die beiden Berater Christoph Blepp und Patrick Seidler von S&B Strategy heute im zweiten Teil unserer Serie.