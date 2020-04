Kein Freispruch für Wirecard

Wer bekam die Wirecard-Millionen in Indien?

Ebenso geben die KPMG-Prüfer zu, dass es auch ihnen – wie zuvor schon Wirecard selbst und dem Abschlussprüfer EY – nicht gelungen sei, den Empfänger des Kaufpreises von über 300 Millionen Euro zu identifizieren, den Wirecard für die Übernahme einer indischen Firma im Jahr 2015 bezahlt hatte. Dem Verkauf an Wirecard waren ungewöhnliche Transaktionen vorangegangen. So hatte der Verkäufer die Firma erst kurz zuvor erworben – für rund ein Zehntel des Preises, den Wirecard wenige Wochen später zahlte. KPMG fand allerdings keine Anhaltspunkte dafür, „dass Mitglieder von Wirecard an diesem Veräußerer beteiligt waren“.



Der Dax-Konzern wollte den KPMG-Bericht, der im Oktober vergangenen Jahres in Auftrag gegeben worden war, eigentlich schon im März vorlegen, verpasste diesen Termin jedoch. Auch der angekündigte Termin in der vergangenen Woche verstrich, ebenso die dritte Deadline am gestrigen Abend. Nun ist der KPMG-Bericht zwar da, dafür verschiebt Wirecard die Vorlage des Jahresabschlusses 2019 auf unbestimmte Zeit. Diesen soll wieder der KPMG-Konkurrent EY testieren.