Frau Brellochs, mit einem Gehalt von 36 Millionen Euro führt Stefan Gaiser auch 2020 das Gehaltsranking der MDax-CFOs an. Verdienen alle Private-Equity-CFOs so gut?

Teamviewer ist ein spezieller Fall, bei dem es sehr, sehr gut lief: Seit dem Börsengang hat sich das Unternehmen prächtig entwickelt. Davon profitiert oft auch der Vorstand der Firma, der sich in der Regel an dem Unternehmen mitbeteiligt, wenn vor dem IPO ein Finanzinvestor einsteigt.

Wie sehen diese Beteiligungen im Private-Equity-Bereich für gewöhnlich aus?