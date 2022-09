Die alljährliche Steuererklärung zu schreiben gehört wohl bei den wenigsten zur Lieblingsbeschäftigung. Unternehmen geht es da wahrscheinlich nicht viel anders als Privatpersonen. Konzerne geben diese Aufgabe daher an ihre Steuerexperten: Die sogenannten Tax Manager sind die internen Steuerberater in Großunternehmen – und sind, wenn sie ihren Job gut machen, wahre Goldesel für Unternehmen. Doch was können die Steuerexperten verdienen?