So verändert Corona die Ad-hoc-Pflichten

Dennoch ist die Situation für Finanzchefs nicht einfach. Sie müssen zunächst ermitteln, welches die „relevante Benchmark“ für die Bewertung der anstehenden Quartalsergebnisse darstellt, erklärt Busch. Die eigene Prognose ist es in der Regel nicht. Denn diese ist zum einen in der Regel auf das Gesamtjahr bezogen, nicht auf das Quartal. Zum anderen haben viele Unternehmen – von Volkswagen über Hugo Boss und Ceconomy bis hin zu Osram – in den vergangenen Wochen die Gesamtjahresprognose ohnehin bereits zurück gezogen, ohne eine neue zu veröffentlichen. Auch diese Praxis toleriert die Bafin, wie sie nun klargestellt hat.



Ein realistischeres Bild der Marktmeinung dürften deshalb die Analystenschätzungen darstellen. Allerdings sind auch diese teilweise bereits veraltet. „Die Bafin gestattet es Unternehmen deshalb nun, Analystenschätzungen zu bereinigen“, erklärt Kapitalmarktrechler Busch. So sei es Finanzchefs nun in begründeten Einzelfällen erlaubt, zur Ermittlung der Benchmark veraltete Analystenbewertungen herauszurechnen und im Gegenzug etwa neue Presseberichte miteinzubeziehen. Sind Analystenschätzungen nicht vorhanden oder nicht belastbar, verbleibt als letzte Benchmark-Stufe der Vergleich mit der relevanten Vorjahresperiode.