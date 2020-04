So beantragen Unternehmen die KfW-Corona-Hilfe

Die KfW hat zwei Kreditprogramme erweitert, um Unternehmen in der Coronavirus-Krise Hilfsgelder zukommen zu lassen. Es handelt sich dabei zum einen um den KfW-Unternehmerkredit für Unternehmen, die es bereits seit mehr als fünf Jahren gibt, und zum anderen den ERP-Gründerkredit für die, die es noch nicht so lange gibt. Darüber hinaus hat die Förderbank ein Programm zur Direktbeteiligung an Konsortialfinanzierungen ab 25 Millionen Euro aufgelegt.



Je nach Größe des Unternehmens übernimmt die KfW einen Teil des Risikos von den Banken, die die Kredite an ihre Kunden weitergeben. Bei großen Unternehmen sind es bis zu 80 Prozent des Risikos. Bei mittleren und kleineren Unternehmen, in der Regel Firmen mit bis zu 250 Mitarbeitern und bis zu 50 Millionen Euro Umsatz, übernimmt die Staatsbank sogar bis zu 90 Prozent.



Darüber hinaus hat die Bundesregierung am gestrigen Montag noch ein Programm für Schnellkredite über bis zu 800.000 Euro für Mittelständler ins Leben gerufen. Diese Kredite, bei denen die KfW 100 Prozent der Haftung übernimmt, sollen allerdings – anders als bei den anderen Programmen – ohne weitere Kreditrisikoprüfung durch die Bank oder die KfW vergeben werden.