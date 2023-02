Neuzugänge sind derzeit selten am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Jahr 2022 wagte nur eine Handvoll Unternehmen den Börsengang, nun unternimmt Ionos das erste Initial Public Offering (IPO) des Jahres 2023 – und wird zum Schnäppchen.

Ionos gehört zum börsennotierten United-Internet-Konzern, der auch rund drei Viertel der Aktien besitzt. Fast ein Viertel hält der Finanzinvestor WP XII, ein mit Warburg Pincus verbundenes Unternehmen. Beide waren bereit, jeweils 15 Prozent ihrer Anteile anzubieten sowie weitere Aktien im Rahmen möglicher Mehrzuteilungen. United Internet bietet folglich 11,75 Prozent, Warburg Pincus 3,75 Prozent der Gesamtzahl an Basisaktien.

United Internet erlöst 336 Millionen Euro

Die Aktien wurden vom 30. Januar bis zum 7. Februar 2023 in einer Preisspanne zwischen 18,50 Euro und 22,50 angeboten. Nun wurde der endgültige Preis an der untersten Grenze von 18,50 Euro pro Aktie festgesetzt. In der ersten Handelsstunde ist der Kurs weiter gefallen, zeitweise um bis zu 3,7 Prozent. Mittags lag er noch bei rund 18 Euro.

Entsprechend bewegt sich auch der Erlös für United Internet mit 336 Millionen Euro am unteren Ende der Skala – bei der höchsten Platzierung wären es 408 Millionen Euro gewesen. Der Gesamterlös wird nur 447 Millionen Euro betragen, bis zu 543 Millionen Euro wären möglich gewesen.

Basierend auf dem endgültigen Platzierungspreis entspricht das einem Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value) von 3,93 Milliarden Euro und einer Marktkapitalisierung von 2,59 Milliarden Euro.