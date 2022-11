Finanzierungen: EnBW, Vitesco, Covestro

EnBW beschafft sich frisches Geld durch Privatplatzierung

EnBW hat erstmals eine US-Privatplatzierung abgeschlossen. Diese Transaktion hat ein Volumen von insgesamt 850 Millionen US-Dollar und umfasst Tranchen in Euro, US-Dollar und Britischen Pfund. Das Private Placement hat Laufzeiten von drei bis zwölf Jahren – wobei der überwiegende Teil des Volumens laut CFO Thomas Kusterer Laufzeiten von zehn beziehungsweise zwölf Jahren vorsieht. „Diese langfristige Finanzierung passt perfekt zu unseren Investitionsvorhaben in Netze und Erneuerbare Energien“, so Kusterer.

Das angestrebte Termsheet-Volumen von 300 Millionen US-Dollar wurde fast verdreifacht, teilte das Unternehmen mit. Im Oktober hatte „Bloomberg“ berichtet, dass das Unternehmen mittels einer Privatplatzierung rund eine Milliarde Euro einnehmen wolle. Begleitet wurde der Versorger von Citi und NatWest als strukturierende Banken. Im Sommer hatte EnBW bereits einen Schuldschein mit einem Volumen von 500 Millionen Euro platziert.