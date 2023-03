Finanzierungen: Siemens Energy, RWE, Bauer

Siemens Energy schließt Kapitalerhöhung ab

Siemens Energy hat eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,26 Milliarden Euro abgeschlossen. Insgesamt hat der Konzern rund 72,7 Millionen Aktien zu einem Preis von 17,32 Euro an institutionelle Investoren ausgegeben – dies entspricht einer Erhöhung um 10 Prozent. Mit dem Erlös soll die Komplettübernahme der Tochter Siemens Gamesa teilweise refinanziert werden.

„Es freut uns, dass die institutionellen Anleger, darunter BNP Paribas Energy Transition Fund, von unserer Strategie überzeugt sind, eine führende Rolle bei der Energiewende zu übernehmen“, sagte Maria Ferraro, CFO von Siemens Energy. „Das Interesse an der Kapitalerhöhung war so hoch, dass sie fast vier Mal überzeichnet wurde.“ Durch die Kapitalerhöhung ist der Anteil des Ex-Mutterkonzerns Siemens von 35 auf 32 Prozent verwässert worden. Eine weitere Verringerung ist in Planung. White & Case hat das Bankenkonsortium bei der Finanzierung beraten.