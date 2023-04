Kriegt Schalke 04 wirklich die Kurve?

Ungewisse Zukunft beim FC Schalke 04: Der aktuelle Bundesligist befindet sich mitten im Abstiegskampf, ob Schalke den Klassenerhalt schafft, ist bislang unklar. Mitte März hat der Verein zudem die Zahlen des Geschäftsjahres 2022 veröffentlicht – und die sind tiefrot. Neben einem Konzernverlust von 20 Millionen Euro sowie einem leichten Umsatzrückgang auf 157 Millionen Euro, steht der Traditionsklub mit knapp 140 Millionen Euro vor einem Schuldenberg.

Doch trotz des recht bescheidenen Ergebnisses zeigte sich Finanzchefin Christina Rühl-Hamers optimistisch und stellte einen Gewinn für das Geschäftsjahr 2023 in Aussicht. „Bereits für das Geschäftsjahr 2023 prognostizieren wir einen Gewinn, und das unabhängig von der Ligazugehörigkeit“, verkündete die CFO mit den Zahlen.

Dabei erwartet Schalke 2023 konkret bei einem Klassenerhalt in der ersten Bundesliga einen Gewinn im einstelligen bis niedrigeren zweistelligen Millionenbereich. Bei einem Abstieg in die zweite Bundesliga rechnet die Finanzchefin trotz eines vermutlich deutlichen Umsatzrückgangs immer noch mit einem Gewinn im einstelligen Millionenbereich.

Da die Königsblauen derzeit auf dem vorletzten Platz 17 um den Klassenerhalt kämpfen, ist das letzte Szenario gar nicht so abwegig. Doch kann die CFO ihre Prognose bewahrheiten – auch im Falle eines Abstiegs? Und welche Optionen hat der Verein, um frisches Geld in die Kassen zu spülen?

Schalke 04: Coronajahr in der zweiten Liga

Für die CFO ist es die zweite Prognose, die sie in ihrer Amtszeit bei Schalke abgibt, seit Oktober 2020 ist sie für die Finanzen der Königsblauen zuständig. Seit ihrem Antritt ist der Verein einmal abgestiegen, einmal aufgestiegen und kämpft nun wieder gegen den Abstieg.

FINANCE-Kolumnist Peter Thilo Hasler, Gründer des Research-Hauses Sphene Capital, zufolge würde ein möglicher weiterer Abstieg dieses Mal nicht so schwer wiegen: „Schalke hat das Coronajahr teilweise in der zweiten Liga verbracht, deswegen ist es zwar schwer abzuschätzen, wie sich ein Abstieg jetzt finanziell auswirken würde.“ Trotz der ambitionierten Gewinnprognose würde Schalke aber finanziell deutlich besser aufgestellt sein, als im 2021 Abstiegsjahr. „Ich finde es durchaus bemerkenswert, dass Christina Rühl-Hamers eine Szenario-Analyse vorgenommen hat und somit auf jeden Fall vorbereitet scheint. Das ist in der Fußballbranche nicht üblich“, so Hasler.

Alles in allem ist sich Hasler sicher, dass Schalke für die laufende und kommende Saison finanziell gut aufgestellt ist. „Mit dem aktuellen Platz ist der Rest der Saison durchgeplant und durchfinanziert. Die Einnahmen stehen zum überwiegenden Teil bereits fest, sie könnten nur noch besser werden – wenn Schalke in der Tabelle aufsteigt“, sagt Hasler. „Ich traue der CFO also zu, dass sie das laufende Geschäftsjahr gut prognostiziert hat.“

Schalke 04: Verlust von Fernsehgeldern bei Abstieg

Nichtsdestotrotz würde ein Abstieg die Arbeit der Finanzabteilung deutlich erschweren, ein Klassenerhalt wäre der deutlich einfachere Weg – zumindest aus finanzieller Sicht. Denn ein Abstieg bedeutet weniger Einnahmen durch Fernsehgelder oder Sponsoring.

Die TV-Gelder, die sich laut der DFL in der Saison 2022/23 auf 1,1 Milliarden Euro summieren, werden auf die Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga verteilt. Dabei ist die Höhe der Einnahmen zum großen Teil vom jeweiligen Tabellenplatz abhängig. Klubs in der zweiten Liga bekommen entsprechend deutlich weniger von diesem Geldtopf zu sehen. Für Schalke könnte der Weg ins Unterhaus mindestens 20 Millionen Euro weniger an TV-Einnahmen bedeuten, was der Verein dem Experten Hasler nach beispielsweise durch den Verkauf von Spielern wieder ausgleichen könnte.

Hier könnte es jedoch haken: Die Transferpolitik des Klubs war in den vergangenen Jahren schwach, die wertvollsten Spieler im Kader sind laut dem Portal „Transfermarkt.de“ allesamt ausgeliehen und stehen bei anderen Vereinen unter Vertrag, Schalke hält also keine Transferrechte an ihnen. Der höchste Marktwert eines Schalke-Profis: gerade einmal 2,5 Millionen Euro (Marius Bülter).

Die einst berühmte „Knappenschmiede“, die Talente und spätere Nationalspieler wie Mesut Özil, Leroy Sané oder Julian Draxler hervorgebracht hat, spült momentan keine Stars von diesem Kaliber in den Kader. Die Millionen aus Transfererlösen solcher Juwelen fehlen damit. „Als Schalke nach der Saison 2020/21 abgestiegen ist, hatte der Verein bemerkenswert hohe Transfererlöse. Das wäre dieses Mal nicht der Fall“, so Hasler. 20 Millionen Euro allein durch Spielerverkäufe zu generieren, um die eventuell fehlenden TV-Einnahmen zu kompensieren, scheint seiner Meinung nach bei dem aktuellen Kader hoch gegriffen.

Während Schalke bei einem Abstieg auf einen Teil der Fernsehgelder verzichten müsste und nicht so viel Geld durch Spielerverkäufe einnehmen könnte, gäbe es zumindest beim Ticketverkauf dank einer treuen Fangemeinschaft keinen signifikanten Einbruch, wie Hasler vermutet. „Das Stadion ist auch in der zweiten Bundesliga ausverkauft.“

„Das Stadion ist auch in der zweiten Bundesliga ausverkauft.“ Peter Thilo Hasler, FINANCE-Kolumnist

Hauptrisiko negatives Eigenkapital

Eine Sache dürfte dem Verein indes weiterhin Probleme bereiten: Das negative Eigenkapital von knapp 110 Millionen Euro. „Den Fehlbetrag muss Schalke lösen. Ich kann mir vorstellen, dass die Banken in der Hinsicht schon heute Druck machen“, sagt Hasler. „Doch für den Verein dürfte eine schnelle Lösung schwierig werden. Der Druck der Öffentlichkeit und Fans ist schlichtweg zu hoch, sich Erfolg durch neue Spieler erkaufen zu wollen.“

Offiziell hat Schalke keine konkreten Maßnahmen genannt, den Schuldenberg und das negative Eigenkapital abzubauen – der Schuldenabbau soll primär über den operativen Cashflow gelingen. Schalke hat aber durchaus weitere Möglichkeiten, um die Kasse kurzfristig mit frischem Kapital zu füllen, meint Experte Hasler.

Es besteht beispielsweise die Möglichkeit die Marketing- und Cateringrechte zu verkaufen. „Das könnte für Schalke bei einem Klassenerhalt sinnvoll sein, um die Bankenschulden zu senken“. Auch könnte Schalke einen Teil der Ticketeinnahmen veräußern. „Beide Optionen helfen dem Verein zwar kurzfristig. Doch sie gehen definitiv zulasten der Profitabilität in der Zukunft – und sind damit nicht unbedingt empfehlenswert“, sagt Hasler. Denn: Schalke tauscht in einem solchen Szenario künftige Einnahmen für sofortige Geldströme aus. Wenn sich die Situation nicht verbessert, fehlt diese Option in Zukunft.

IPO für Schalke 04?

Eine weitere Option wäre der Gang an die Börse: „Schalke ist einer der wenigen Vereine, die noch keine Kapitalgesellschaft haben. Es besteht also die Möglichkeit, den Profikader in eine separate Kapitalgesellschaft auszulagern“, sagt der Experte. Dabei könne Schalke einen oder mehrere Investoren an Bord und dadurch Kapital reinholen.

Die IPO-Option ist aber wohl unwahrscheinlich, würde sie in den Fan-Reihen des Bundesligisten wohl auf wenig Gegenliebe stoßen – bereits Anfang der 2000er Jahre hatte es einen ersten Versuch gegeben, Schalke an die Börse zu bringen. „Der FC Schalke ist ein Arbeiter- und Malocher-Klub“, ordnet Hasler ein. Um den Schritt an die Börse gehen zu können, müsse man zunächst die Satzung ändern, wogegen sich die Mitglieder wohl wehren würden. „Dieses Vorhaben ist bereits einmal gescheitert, ich vermute, dass sich heute ein ähnliches Bild zeigen würde“, sagt er.

Schalke kämpft um den Klassenerhalt

Bevor Schalke seine finanziellen Optionen abwägen und wählen kann, muss der Verein jedoch erst einmal den Klassenerhalt schaffen. Die finanzielle Zukunft von Schalke 04 hängt damit nun vorerst an der spielerischen Leistung. Für den Traditionsklub sind nun die finalen Saisonspiele entscheidend. Einfach dürfte das für den Verein nicht werden: So stehen unter anderem noch Spiele gegen den aktuell zweitplatzierten Bayern München sowie den Fünftplatzierten, RB Leipzig, auf der Agenda. CFO Rühl-Hamers wird bis auf weiteres mit zwei Szenarien planen müssen. Optionen hat sie noch genug.