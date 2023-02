Grünes Finanzierungsdebüt für Brenntag: Im Rahmen einer neuen Kreditfazilität über 1,5 Milliarden Euro knüpft der Chemikalienhändler die Zinskonditionen erstmals an das Erreichen quantitativer ESG-Ziele. Dies teilte der Dax-Konzern heute mit.

Unter der noch nicht ganz ein Jahr andauernden Ägide von CFO Kristin Neumann kann Brenntag damit bereits das zweite Novum im Finanzierungsbereich für sich verbuchen: Im Sommer 2022 begab der Konzern den ersten Schuldschein der Unternehmensgeschichte. Das Volumen lag damals mit 650 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch wie ursprünglich geplant.

Laut Mitteilung ersetzt die am vergangenen Freitag mit insgesamt 17 Kernbanken neu abgeschlossene Fazilität eine im Januar 2024 auslaufende syndizierte Kreditfazilität in ähnlicher Höhe. Sie hat demnach eine Laufzeit von fünf Jahren und teilt sich in zwei variable Kreditlinien auf: eine in verschiedenen Währungen beanspruchbare Linie im Volumen von 1 Milliarde Euro sowie eine US-Dollar-Kreditlinie über 525 Millionen US-Dollar.

Zinskonditionen richten sich an drei ESG-Ziele

Die Höhe der dafür jeweils zu entrichtenden Zinsen hängen von Brenntags Fortschritten bei den ESG-Strategiezielen für das Jahr 2030 ab, teilt der Konzern weiter mit. Diese hatte der Chemiekalienhändler bereits im vergangenen Jahr definiert. Konkret werden demnach drei Bereiche adressiert: Erstens, die Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2), die weitere Erhöhung der Arbeitssicherheit sowie die Steigerung des Anteils weiblicher Mitarbeitender auf unterschiedlichen Management-Ebenen.

Sofern sich die relevanten Kennzahlen in diesen drei Segmenten verbessern, würde Brenntag in Form von geringeren Kreditzinsen profitieren. Erreicht Brenntag die gesteckten Ziele nicht, wird es teurer. Dann würden höhere Kreditzinsen anfallen, erklärt Brenntag.

Zu den konkreten quantitativen Vorgaben macht das Unternehmen in der Mitteilung indes keine Angaben. Der 2022 neu vorgestellten Nachhaltigkeitsstrategie ist immerhin zu entnehmen, dass Brenntag bis spätestens 2045 CO₂-emissionsfrei wirtschaften will. Ein Zwischenziel auf dem Weg dorthin ist bis 2030 die Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 40 Prozent im Vergleich zu 2020.

CFO Kristin Neumann zeigt sich zufrieden

Im Interview mit FINANCE hatte Neumann die grünen Ambitionen Brenntags vor Kurzem bereits näher erörtert und dabei unter anderem auch die historisch wichtige Rolle syndizierter Kredite für das Unternehmen betont.

Ihr Fazit zur jüngsten Transaktion: „Zusammen mit dem im letzten Jahr begebenen Schuldscheindarlehen dient die neue Kreditfazilität der langfristigen Sicherung der Liquidität des Konzerns und schafft die Voraussetzungen für unseren weiteren Wachstumskurs. Wir konnten unser solides Investmentgrade-Rating sowie unsere hervorragenden Beziehungen zu unseren Kernbanken nutzen, um die langfristige Finanzierung unseres Unternehmens zu attraktiven Konditionen sicherzustellen.“