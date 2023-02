Brenntag-CFO Neumann: „Wollen noch aktiver im M&A-Markt werden“

Frau Neumann, Sie sind seit gut einem Dreivierteljahr CFO bei Brenntag. Ursprünglich kamen Sie aus der Reise- und Tourismusbranche, waren zuvor CFO für Thomas Cook Kontinentaleuropa und bei der einstigen Lufthansa-Catering-Tochter LSG. Spüren Sie große Unterschiede im CFO-Job durch den Branchenwechsel?

Es sind in der Tat zwei vollkommen unterschiedliche Branchen. Dennoch gibt es zwischen der LSG und Brenntag mehr Ähnlichkeiten, als man auf den ersten Blick denkt. So ist die LSG ein sehr dezentrales und in kleinen Einheiten operierendes Unternehmen mit weltweiter Aufstellung – wie Brenntag. Selbst die Geschäftsmodelle sind sich in gewisser Weise ähnlich. LSG hat in großen Mengen Essen und Getränke gekauft, in kleinere Losgrößen verteilt, veredelt und an den Flieger transportiert. Auch Brenntag kauft große Losgrößen, wandelt sie in kleine Portionen um und distribuiert sie an verschiedenste Abnehmer. Insofern ist mein Job bei Brenntag, was die Aufbereitung und Interpretation von Daten angeht, ähnlich. Aber natürlich musste ich noch viel dazu lernen, immerhin stammte mein Chemiewissen noch aus der Schulzeit.