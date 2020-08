Der üblicherweise cashflow-starke Sportartikelhersteller ist zwar kein Frequent Issuer am Anleihemarkt, zapfte den Kapitalmarkt allerdings in der Vergangenheit immer mal wieder an. Zuletzt nahmen die Herzogenauracher Ende 2018 eine eigenkapitalneutrale Wandelanleihe über 500 Millionen Euro auf. 2016 emittierte Adidas zwei Bonds über insgesamt 1 Milliarde Euro.



Auch ohne externe Bonitätseinschätzung konnte der Dax-Konzern dabei jeweils gute Konditionen erzielen. Wohl auch deshalb verzichtete die Finanzabteilung darauf, sich ein Rating einzuholen, das in der Regel mit einem hohen finanziellen und administrativen Aufwand verbunden ist.