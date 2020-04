Corona-Folgen: Ceconomy, Daimler, Adidas

Knorr-Bremse will seine bestehenden Liquiditätsreserven in Höhe von mehr als 1,8 Milliarden Euro mit Hilfe einer Kreditlinie über 750 Millionen Euro noch weiter ausbauen. „Damit vergrößert das Unternehmen seinen operativen Handlungsspielraum“, gab das Unternehmen am vergangenen Freitag bekannt. Die anderen Signale aus dem börsennotierten Familienunternehmen sind widersprüchlich. Einerseits will der Konzern trotz der finanziellen Einbußen durch das Coronavirus weiterhin für 2019 eine Dividende in Höhe von 40 bis 50 Prozent des Jahresgewinns ausschütten. Andererseits steht an diversen Standorten in Deutschland und Europa Kurzarbeit an, in Nord- und Südamerika sogar ein Stellenabbau.