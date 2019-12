Comdirect-Aktivist Petrus Advisers will mehr Geld von der Commerzbank

Gelingt der Commerzbank die Übernahme der Direktbank-Tochter Comdirect? Der aktivistische Investor Petrus Advisers macht die Sache zumindest noch einmal richtig spannend. Das Londoner Investmenthaus hat eigenen Aussagen zufolge seinen Anteil an Comdirect von 5,7 auf 7,5 Prozent erhöht und lehnt die bisherige Offerte weiterhin vehement ab. „Der angebotene Preis von 11,44 Euro pro Aktie liegt deutlich unter dem gegenwärtigen Aktienkurs der Bank und reflektiert den fairen Wert der Comdirect nicht“, ließ Petrus in einer Pressemitteilung wissen.



Seine Begründung: Laut dem Investor sollten die in den vergangenen zwei Jahren getätigten, hohen Investitionen der Comdirect in den kommenden Jahren zu einem „Quantensprung in der Profitabilität“ führen. Zudem wiesen die Briten nochmals auf die bereits von Bankenseite kommunizierten Synergieeffekte in Höhe von 150 Millionen Euro hin, welche der Commerzbank bei einem Zusammengehen zugutekämen.