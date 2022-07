Finanzierungen: Uniper, Ekosem, Delivery Hero

Bund steigt bei Uniper ein

Das Rettungspaket für Uniper steht. Am Freitag präsentierte der Gasversorger den staatlichen Rettungsplan. Der Bund will mit einer Kapitalerhöhung in Höhe von 267 Millionen Euro zu 30 Prozent an Uniper beteiligen. Zudem wird ein Pflichtwandelinstrument in Höhe von bis zu 7,7 Milliarden Euro an den Bund ausgegeben, teilte Uniper mit. Die Ausgabe des Instruments richtet sich nach dem Liquiditätsbedarf des Konzerns und erfolgt in Tranchen.

Der Umtauschpreis je Aktie bei Wandlung sieht einen Abschlag von zwischen 25 und bis zu 50 Prozent auf den Börsenkurs der Uniper-Aktien in einem bestimmten Zeitraum vor Durchführung der Wandlung vor. Teile dieses Pflichtwandelinstruments kann der Uniper-Großaktionär Fortum erwerben. Der Erwerb erfolgt gegen Übertragung des Rückzahlungsanspruchs aus dem 4 Milliarden Euro schweren Darlehen, das Fortum Uniper gewährt hat und das bereits ausgezahlt ist.

Zusätzlich wird die bestehende KfW-Linie von 2 Milliarden Euro auf 9 Milliarden Euro erweitert und der Verwendungszweck der Linie ausgeweitet. Vergangene Woche hatte der in die Krise geratene Konzern die KfW-Linie bereits vollständig ausgeschöpft. Von Mitte Juni bis Ende September rechnet Uniper mit Mehrkosten für Ersatzbeschaffungsmengen in Höhe von 6,2 Milliarden Euro. Auch sollen alle Energieimporteure ab Oktober 90 Prozent der Mehrkosten, die in Folge russischer Gaskürzungen entstehen, weitergeben dürfen.