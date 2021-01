Kapitalerhöhung soll Holidaycheck retten

Bis Ende September hatten die Notverkäufe am M&A-Markt den Kassenbestand der Münchener wieder auf 45,5 Millionen Euro ansteigen lassen. Dies lag aber auch an Krediten, die CFO Markus Scheuermann dem Unternehmen in der Coronakrise sicherte: kurzfristig fällig werdende Betriebsmittelkredite in Höhe von 12 Millionen Euro sowie 13,4 Millionen Covid-Hilfskredite aus der Schweiz, die allerdings nicht kurzfristig fällig werden.



Nach Rückzahlung der Betriebsmittelkredite beliefe sich der Zufluss aus der Kapitalerhöhung dann noch auf 36 Millionen Euro, wodurch die Cash-Position pro forma auf etwa 80 Millionen Euro ansteigen würde. Ausgehend von einem negativen Cashflow von 2,5 Millionen Euro pro Monat ab Oktober würde dies für mindestens zwei Jahre reichen. Selbst bei extrem skeptischen Annahmen von 5 Millionen Euro pro Monat käme Holidaycheck damit bis Ende des Jahres durch. Die große Hoffnung ist, dass das Reisegeschäft dank der laufenden Impfkampagnen bis dahin wieder Fahrt aufnehmen kann.



sarah.backhaus[at]finance-magazin.de