Lufthansa vor Mega-Carve-out?

Lufthansa Technik könnte bei Aktionären mit seinem Geschäftsmodell punkten, welches durch die regelmäßigen Wartungen stabile Cashflows verspricht. Wie viel Potenzial Lufthansa Technik an der Börse haben könnte, zeigt auch ein Blick auf den Kurs des Triebwerk- und Wartungsspezialisten MTU, der aktuell mit mehr als 15 Milliarden Euro bewertet wird. In den vergangenen Jahren konnte MTU seinen Kurs deutlich steigern und ist seit 2019 im Dax vertreten. MTU stellt jedoch auch Triebwerke her, was Lufthansa Technik nicht tut.



Allerdings rechnen nicht alle Experten damit, dass die stark integrierte Tochter allzu schnell aus dem Konzern herausgetrennt wird. So schreibt Daniel Roeska vom US-Analysehaus Bernstein Research, dass er einen mehrjährigen Prozess erwarte. Es dürfte eine Vielzahl von Vertragsbeziehungen und Verrechnungspreisfragen geben, die entwirrt und zu Marktbedingungen neu gestaltet werden müssten, geben Analysten zu bedenken.



An der Börse zeigten sich die Anleger derweil uneinig: Nach anfänglichen Kursgewinnen am Morgen stand die Aktie am Mittag mit knapp 3 Prozent im Minus. Aktuell notiert sie bei rund 14,40 Euro.