Lufthansa beruft CFO für die Kernmarke

Staudacher kommt von der Strategieberatung Boston Consulting Group, bei der er zuletzt Managing Director und Senior Partner für die Bereiche Airlines, Luft- und Raumfahrt sowie Post-Merger-Integration war. Außerdem bringt er Erfahrung im Aufbau von Culture- und Change-Management-Programmen mit, wie aus seinem BCG-Profil hervorgeht. Er kam 2008 zu dem Strategieberater. Vor seiner Zeit bei BCG war Staudacher sechs Jahre bei Siemens in München und New York.



Staudacher ist nicht die erste prominente Lufthansa-Besetzung, die von BCG kommt: Mit der scheidenden Brussels Airline-CEO Christina Foerster und dem Austrian Airlines-Chef Alexis von Hoensbroech sind noch zwei weitere ehemalige BCG-Berater an Bord.