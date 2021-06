Midcap-PE-Investoren bringen Bike24 und Cherry an die Börse

Im Rahmen des IPOs soll es eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von 100 Millionen Euro geben. Zudem will Riverside auch eigene Anteile abgeben, um einen Streubesitz von 40 Prozent zu gewährleisten. Das Gründer- und Managementteam von Bike24 will seine Aktien behalten. Für die Gesellschaft und die bestehenden Aktionäre ist ein Lock-up von sechs Monaten vorgesehen, für die Anteile des Managements von zwölf Monaten. Betraut mit dem Börsengang sind Berenberg und JP Morgan.



Mit dem Erlös der Emission will Bike24 sein internationales Wachstum vorantreiben und europäischer Marktführer werden. Aktuell betreiben die Dresdener Online-Shops in Deutschland, Österreich sowie Spanien und beliefern Kunden in 80 Ländern.