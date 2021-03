Bondholder wollen Takko retten

Takko steht mal wieder am finanziellen Abgrund, der erneute Lockdown setzt dem Mode-Discounter schwer zu. In der Kasse fehlt bereits ein zweistelliger Millionenbetrag, und jede weitere Woche Lockdown vergrößert Takkos Finanzprobleme um 10 Millionen Euro. Insgesamt hat die Firma im zweiten Lockdown nach eigenen Angaben nahezu 130 Millionen Euro an liquiden Mitteln verloren.



Dass die Verhandlungen über eine Landesbürgschaft von Nordrhein-Westfalen krachend gescheitert sind, verschärft die Lage weiter. Mit einem guten Ende der gestoppten Gespräche ist seit dieser Woche nicht mehr zu rechnen, nachdem sich beide Lager jetzt eine Schlammschlacht um die Schuldfrage liefern.