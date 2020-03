Corona legt High-Yield-Markt völlig brach

Während sich die ersten Unternehmen wieder an den Markt für Investmentgrade-Bonds wagen, herrscht bei High-Yield-Bonds in Folge der Coronavirus-Pandemie immer noch Schockstarre. „Der Markt ist seit mehr als einem Monat geschlossen“, berichtet Mathias Blumschein, High-Yield-DCM-Chef bei der ING. Nach einer ganzen Reihe von starken Jahren ist der Markt nun gegen eine Wand gelaufen, so der Experte.



Stabilität und Sicherheit sind für Investoren am High-Yield-Markt essentiell, da die Unternehmen deutlich krisenanfälliger als ihre Pendants im Investmentgrade-Segment sind – und selbst dieser Markt wurde durch Corona harsch getroffen. „Viele Anleiheinvestoren haben die Märkte fluchtartig verlassen“, so Blumschein. „Die extrem hohen Abflüsse aus Fixed-Income-Fonds zeigen das deutlich.“ Im Hochzinsbereich haben die Investoren ihre Papiere sogar so schnell verkauft, dass die Abflüsse inzwischen sogar schon wieder deutlich zurückgegangen sind.