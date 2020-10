Finanzierungen: Gerresheimer, Schaeffler, Cheplapharm

Der Automobilzulieferer Schaeffler hat zwei neue Anleihen in Höhe von insgesamt 1,5 Milliarden Euro bei internationalen Investoren platziert. Die Emission erfolgte im Rahmen des Debt-Issuance-Programms von Schaeffler und ist in zwei Anleihetranchen über je 750 Millionen Euro unterteilt. Die erste Tranche hat eine Laufzeit bis 2025 und wird mit 2,75 Prozent verzinst. Die zweite Tranche läuft bis 2028 und ist mit einem Zinskupon von 3,375 Prozent versehen. Als Joint Bookrunners fungieren Bank of America, BNP Paribas, Deutsche Bank und HSBC.



Schaeffler zufolge war die Platzierung mehrfach überzeichnet. Mit den Erlösen aus den Anleihen wollen die Herzogenauracher bestehende Verbindlichkeiten frühzeitig refinanzieren. Hierzu sei den Inhabern einer bestehenden, im März 2022 auslaufenden Anleihe über 750 Millionen Euro ein Rückkaufangebot unterbreitet worden. Zusätzlich soll ein Bankkredit über 238 Millionen Euro mit Fälligkeit im Dezember 2022 zurückgezahlt werden. Außerdem ist die vorzeitige Kündigung einer Schaeffler-Anleihe in Höhe von 600 Millionen Euro geplant. „Mit der vollständigen Umsetzung der Transaktion wird das Fälligkeitsprofil verbessert, die nächste größere Fälligkeit steht dann erst im Jahr 2024 an“, kommentiert Schaeffler-CFO Klaus Patzak die Transaktion.