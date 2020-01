Finanzierungen: Nanogate, Allgeier

Der Autokonzern Volkswagen lässt seine Aktien an der Schweizer Börse Six dekotieren. Die Aktien bleiben weiterhin handelbar, da die Primärnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse bestehen bleibt. Die Entscheidung, die sekundäre Notierung an der Six zu beenden, begründet der Konzern mit dem geringen Handelsvolumen.



Die österreichische Immobilien-Investmentgesellschaft S Immo erwägt, eine Kapitalerhöhung über bis zu 10 Prozent des Grundkapitals durchzuführen. Das Bezugsrecht soll dabei ausgeschlossen werden. Dazu könnten bis zu rund 6,7 Millionen Aktien ausgegeben werden. Ob die Barkapitalerhöhung durchgeführt wird, hängt nach Angaben des Unternehmens vom Kapitalmarktumfeld, dem Kaufinteresse der Investoren sowie der Zustimmung des Aufsichtsrats ab.



Das Insolvenzverfahren des Modehauses Gerry Weber ist beendet. Wie das Unternehmen mitteilte, hob das Amtsgericht Bielefeld das Verfahren in Eigenverwaltung mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 auf. Es wurde am 1. April vergangenen Jahres eröffnet, nachdem das Modeunternehmen im Januar einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Nach Angaben von Gerry Weber könnten die Gläubiger mit Befriedigungsquoten von 32 bis zu mehr als 50 Prozent ihrer Forderungen rechnen.