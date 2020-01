Finanzierungen: Oiltanking, E.on, Deutsche Bahn

E.on hat drei Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2,25 Milliarden Euro begeben. Der erste Bond über 750 Millionen Euro hat eine Laufzeit bis Dezember 2023 und wird mit 0 Prozent verzinst. Anders als bei der Nullkupon-Anleihe des Konzerns im vergangenen Sommer liegt die Rendite diesmal dem Zinsniveau entsprechend mit 0,14 Prozent im positiven Bereich. Die zweite Anleihe ist ein Green Bond über 1 Milliarde Euro mit einer Second Party Opinion von Sustainalytics. Sie ist im September 2027 fällig und wird mit 0,357 Prozent verzinst. Die dritte Anleihe hat ein Volumen von 500 Millionen Euro, eine Laufzeit bis Dezember 2030 und einen Zinskupon von 0,75 Prozent.



Als Bookrunner der Transaktion fungierten BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Santander. Die Emissionserlöse will E.on zur Refinanzierung aller fällig werdenden Anleihen in diesem Jahr sowie zur Finanzierung nachhaltiger Infrastruktur- und Energieeffizienzprojekte verwenden. Insgesamt hat E.on inklusive der aktuellen Emission seit vergangenem August in fünf Anleihetransaktionen 6,25 Milliarden Euro am Kapitalmarkt eingesammelt.