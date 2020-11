Die Landesbanken und die Sparkassen dürften wegen ihrer starken Verankerung im Mittelstand ein großes Rad bei den KfW-Hilfskrediten gedreht haben. Aber stützt die Empirie auch diese Theorie? Welche Bank hat wie viele KfW-Kreditanträge bearbeitet, und bei welchen lag die Ablehnungsquote am höchsten? So sieht die Performance von BayernLB, NordLB, LBBW, Helaba und des Deutschen Sparkassen und Giroverbands (DSGV) in Sachen KfW-Kredite aus.