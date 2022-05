Bei Schur Flexibles bahnt sich ein Eigentümerwechsel an: Wie FINANCE aus mehreren unabhängigen Quellen erfahren hat, sollen die Finanzierungsgeber – darunter Banken und Hedgefonds – erwägen, die Zügel bei dem Verpackungshersteller an sich zu reißen. Hintergrund: Die Österreicher sind tief in einer Finanzmisere und kämpfen ums Überleben. Die beiden Eigentümer scheinen nicht mehr gewillt sein, das Unternehmen zu stützen.

Speziell der Hauptgesellschafter, die österreichische B&C-Gruppe, sieht sich mit einem massiven Schaden konfrontiert. Der Investor hatte die Mehrheitsanteile an Schur Flexibles erst im vergangenen Jahr vom Investor Lindsey Goldberg übernommen, der noch mit 20 Prozent investiert ist. Doch danach waren massive Compliance-Probleme ans Tageslicht gekommen. Ein Insider berichtet gegenüber FINANCE von einer Selbstbedienungsmentalität des ehemaligen Managements kombiniert mit „sehr aggressivem Accounting“. Was steckt dahinter? Und wie könnte die neue Eigentümerstruktur aussehen?