Ist das der Befreiungsschlag für den angeschlagenen Immobilienentwickler Corestate? Am gestrigen Donnerstagabend stellte das in Luxemburg ansässige Unternehmen ein alternatives Restrukturierungskonzept vor. Im Kern sieht es die Bereitstellung zusätzlicher Liquidität bei einem Schuldenschnitt vor. Außerdem kommt es zu personellen Änderungen in Vorstand und Aufsichtsrat. Eine Restrukturierung ist bitter nötig. Die gleichzeitig vorgestellten Jahreszahlen für 2022 lesen sich verheerend. Dazu sind sie ungeprüft, denn ein Abschlussprüfer wird noch immer gesucht. Die Zukunft des Unternehmens hängt am seidenen Faden.