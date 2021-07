Eterna hängt am seidenen Faden

Mit diesem Vorschlag trat Eterna an die Inhaber des Bonds heran. Die Anleihe ist 25 Millionen Euro schwer, läuft noch bis 2024 und wird mit jährlich 7,75 Prozent verzinst. Das Unternehmen wollte erreichen, dass die Zinsen, die sich auf insgesamt 5,8 Millionen Euro summieren, am Ende der Laufzeit gezahlt werden. So solle „die notwendige Liquidität und somit die Werthaltigkeit der Anleihe in dieser außergewöhnlich schwierigen Marktsituation“ erhalten werden, appellierte das Unternehmen an die Gläubiger.

Genützt hat es nichts.